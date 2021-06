Sábado tem programação de lazer variada

O sábado do feriado da Semana Santa promete. Shows de ritmos diferentes acontecem em vários lugares, em comemoração ao feriado prolongado.

Confira a programação:

Luau da TimbaladaAtrações: Timbalada, Nós4 e DJsHorário: 22hIngressos: 30,00 (pista) e R$ 60,00 (área Vip)Atrações: Petrúciuo Amorim e Chiquinho do AcordeonHorário: 22hIngressos: R$ 20Local: Espaço do Samba (subida da avenida Rio Branco, Cidade Alta).Atrações: Grupos interpetrando Paulinho da Viola, Cartola, Noel Rosa, Roberto Ribeiro, João Nogueira.Ingressos: R$ 5Os GigantesIngresso: R$ 15 até meia noite. Após esse horário, o ingresso custa R$ 20"Noite Carioca"Atrações: Nova Sensação e Nosso Caso, além do funk de Dj Diogo Cavalcanto e Ronny Vanucci.Ingressos: R$ 30. Com fly de desconto, R$15