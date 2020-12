Senhor de 65 anos é agredido por torcedores do América A vítima, cujo nome será preservado, foi esmurrada pelos adolescentes, dentro de um ônibus, após perceberem que se tratava de um torcedor do ABC.

Um senhor de 65 anos foi agredido por três adolescentes dentro de um ônibus na noite desta quarta-feira (18) após a partida em que o América foi eliminado da Copa do Brasil pelo Confiança/SE, no Machadão. A vítima, cujo nome será preservado, foi esmurrada após os adolescentes perceberem que se tratava de um torcedor do ABC.



“Os três adolescentes já estavam dentro do ônibus e o senhor subiu em seguida. Ao retirar a carteira de cédulas para pagar a passagem, os adolescentes viram que ele tinha uma carteira do ABC. Foi quando os três se juntaram e começaram a agredir o senhor de idade dentro do ônibus”, contou o delegado Márcio Delgado, que estava de plantão nesta quarta-feira.



A agressão só foi interrompida porque alguns passageiros intervieram. Os três adolescentes fugiram em seguida sem serem identificados ou apreendidos. O senhor agredido registrou o caso na delegacia de plantão e passa bem.