Suspeito de matar comerciante nas Rocas é preso no Mato Grosso do Sul

A polícia potiguar prendeu nesta terça-feira (21) um suspeito de participar do assassinato do comerciante Rogério da Silva, no bairro das Rocas, em 19 de fevereiro passado. Matheus Dias Marçal foi em preso em Campo Grande/MS por policiais da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope).



A ação policial nesta terça visava cumprir, de forma simultânea, três mandados de busca e apreensão e um de prisão, todos referentes à morte do comerciante.



Além de Marçal, foi preso o cabo PM Marcílio de Carvalho Régis. Ele foi encontrado na zona Norte de Natal e está detido no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar.



Segundo informações iniciais repassadas pela Delegacia Geral de Polícia Civil (Degepol), Matheus Dias Marçal foi preso no bairro São Francisco, em Campo Grande. Para cumprir esse mandado os policiais potiguares contaram com o apoio do Serviço de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul.



O delegado geral, Elias Nobre, disse que a prisão de Marçal e do cabo Régis podem levar a polícia a encontrar o corpo do comerciante Rogério da Silva. Ele disse que aguarda a chegada do delegado Ronaldo Gomes, titular da Deicor, para dar detalhes da operação.