Evento reúne mais de 2 mil pessoas da terceira idade em Natal Entre os temas discutidos até quarta-feira (20) estão saúde, qualidade de vida, dignidade do idoso e turismo senior.

“Viver bem a melhor idade é a solução para deixarmos de ser chamados de velhos e sermos reconhecidos pela sociedade como devemos”. Com essas palavras, Ana Maria de Farias abriu, na noite de domingo (17), o XI Encontro Luso-brasileiro de Turismo Sênior e XII Congresso Brasileiro de Clubes da Melhor Idade, diante de um auditório lotado por participantes de todo o Brasil e das autoridades presentes, entre as quais a governadora Wilma de Faria, a prefeita Micarla de Sousa e o presidente da Assembléia Legislativa, deputado Robinson Faria.



A presidente do evento falou sobre o preconceito ainda existente da sociedade em relação às pessoas idosas e que é necessário olhar para elas como pessoas capazes. “Estamos na idade da liberdade. Trabalhamos, formamos nossas famílias, criamos nossos filhos e agora queremos viver a vida, aproveitando essa fase da melhor maneira possível”, disse, afirmando que “aqui não existe ninguém doente, reclamando. Aqui nós vivemos e não podemos mais ser tratados como um peso para a nação”.



Ana Maria de Farias destacou ainda a importancia da terceira idade para o segmento do turismo. Segundo ela, apesar de programas como o Viaja Mais Melhor Idade, essa é uma faixa de público ainda inexplorada. “O turismo senior ocupa os hotéis e pousadas na época em que eles estão vazios, por causa da baixa estação, já que podemos viajar a qualquer tempo”, destacou.



Turismo senior na pauta do dia

Mais de duas mil pessoas estão participando do evento, que terá hoje, às 14h30, um painel sobre “A influência portuguesa na formação sócio cultural do nosso povo”, com o Dr. Carlos Manuel Luiz, secretário geral do Instituto Nacional do Tempo Livre – Inatel, entidade portuguesa, co-promotora do encontro.



Em seguida, a representante do Ministério do Turismo, Jurema Monteiro, falará cobre “A importância dos clubes da melhor idade para o turismo”. Entre outras questões, ela abordará o programa Viaja Mais Melhor Idade, criado há dois anos pelo Governo Federal para incentivar as viagens dos idosos pelo Brasil.



Às 16h30, haverá a palestra “Alegria de viver na terceira idade”, pelo médico e escritor Ismael Lago, autor do livro “Você, o amor e eu”. A noite de hoje (18) será encerrada com a apresentação da peça “1920 a 2008 – a melhor idade de Natal”, pelo grupo teatral da Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade no Rio Grande do Norte – ABCMI/RN, em duas sessões: às 18h e às 20h, no Centro de Convenções.