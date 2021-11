OAB/RN faz audiência pública para discutir PEC do Calote Evento está marcado para a próxima segunda-feira, às 9h30, na sede da entidade em Natal

A seccional do Rio Grande do Norte da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) vai realizar na próxima segunda-feira, 4, uma audiência pública para discutir a PEC 12/2006, a chamada PEC do Calote, que trata da dinâmica de pagamento dos precatórios devidos pela União, Estados e municípios. O evento está marcado para as 9h30, na sede da OAB/RN.



Foram convidados deputados federais, senadores, presidentes dos tribunais do Rio Grande do Norte e demais membros da Justiça, além de representações dos sindicatos e outras entidades ligadas aos trabalhadores. A audiência pública será conduzida pelo presidente da OAB/RN, Paulo Teixeira.



A PEC 12/2006 já foi aprovada no Senado e agora está na Câmara dos Deputados, já tendo sido encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Se aprovada e transformada em lei, ela vai permitir que os governos estaduais possam destinar apenas 2% de sua receita corrente líquida para o pagamento de precatórios.



No caso das prefeituras, esse índice é de 1,5%. A preocupação da sociedade civil é que como consequência disso, pessoas que tenham direitos reconhecidos pela Justiça demorem décadas para receber a compensação.



Está marcada para o próximo dia 6, terça-feira, uma marcha pública em Brasília, organizada pelo Conselho Federal da OAB. O objetivo é exigir o cumprimento de decisões judiciais que vêm sendo desrespeitadas por Estados e municípios. A marcha deve ter a participação de advogados, magistrados, presidentes de seccionais da OAB de todos os Estados e de entidades representativas da sociedade civil.



Ao final, deve ser entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB-SP), um documento reivindicando que a Casa não aprove a PEC que muda o regime de pagamento de dívidas do Estado e institui o mecanismo do leilão com deságio considerado muito grande.