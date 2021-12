Vendas de veículos caem 12,09% em relação a março Foram emplacadas 360.974 unidades em abril.

O setor de veículos registrou vendas abaixo do esperado para abril, de acordo com balanço da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgado hoje (5).



A previsão era que 398 mil unidades fossem comercializadas, mas foram emplacadas 360.974. Esse total representa uma queda de 12,09% em relação ao resultado do mês anterior (410.623) e de 17,05% na comparação com o de abril do ano passado (435.164).



O pior desempenho foi o dos automóveis, com diminuição de 14,03% nas vendas em relação ao resultado de março.



O segmento foi beneficiado com a prorrogação até junho da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).