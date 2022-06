Reunião discute superlotação no sistema prisional do RN Corregedor de Justiça convocou governo do Estado a dar explicações e mostrar soluções para a falta de vagas nos presídios provisórios.

Com o objetivo de conhecer os investimentos que o Estado está fazendo na ampliação do sistema penitenciário e as soluções buscadas para a falta de vagas em presídios provisórios, o corregedor Geral de Justiça, desembargador João Batista Rebouças, convocou uma reunião com o Governo do RN.



A audiência foi realizada com o secretário estadual de Justiça e Cidadania, Leonardo Arruda Câmara, na sede da Corregedoria.



O corregedor demonstrou preocupação com a superlotação nas Delegacias de Polícia e de falta de vagas para presos provisórios. O desembargador tem mantido reuniões com o Ministério Público e o secretário de Segurança Pública, Agripino Neto, tendo em vista a agravamento, principalmente em Mossoró, onde uma decisão judicial proibiu o diretor do presídio provisório de receber novos presos além da capacidade de 142 apenados.



Já o secretário Leonardo Arruda confirma que o Rio Grande do Norte é carente de vagas para prisão provisória, mas apresentou uma exposição de motivos feitos à governadora Wilma de Faria pedindo a abertura de um crédito especial que foi aprovado e deverá ser publicado hoje no Diário Oficial do Estado.



Os recursos serão destinados a ampliação da cadeia pública de Mossoró, o que irá possibilitar ofertar mais 90 vagas. O secretário afirmou ainda que irá pedir a dispensa de licitação e agilidade na tramitação desse processo em função da urgência na resolução do problema de falta de vagas na cidade.



Ainda para Mossoró, está sendo firmado um convênio para que sejam cedidos de 40 a 50 policiais militares para trabalharem no presídio federal de Mossoró, em troca serão garantidas vagas para o Estado encaminhar 50 presos.



Leonardo Arruda também disse que o presídio provisório de Nova Cruz, com capacidade para 180 vagas, será inaugurado em junho, além da cadeia pública de Macau que está em processo de licitação e deve acrescentar outras 130 vagas ao sistema.



Além disso, devem ser iniciadas este ano, segundo o secretário, as obras de duas novas unidades prisionais, uma em Ceará Mirim e outra em Lajes, todas somadas chegando a novas 500 vagas.



Outro problema para ampliar o número de vagas no sistema prisional é a falta de agentes penitenciários. Segundo Leonardo Arruda, em 2003 havia 521 agentes atuando em oito estabelecimentos prisionais.



Hoje existem 13 estabelecimentos e apenas 432 agentes. Essa situação deve ser resolvida com o concurso marcado para o próximo mês.



O secretário também discordou dos números apresentados ao Corregedor de Justiça acerca do número de presos em delegacias. Segundo Leonardo Arruda, em Natal existem 378 presos em delegacias. Ele disse que esse número é baseado na quantidade de quentinhas que a Sejuc tem que mandar para esses presos.



Para o problema dos presos em delegacias na Grande Natal, o secretário apresentou como possibilidade a construção de um presídio provisório na área contígua a penitenciária de Alcaçuz, onde há uma área disponível, já que o grande problema para a construção das unidades prisionais é justamente é falta de terrenos.



O desembargador João Rebouças demonstrou sua preocupação com a situação e já criou através de portaria um Grupo de Apoio às Execuções Penais para dar maior agilidade na análise dos processos e com isso ajudar a desafogar o sistema penitenciário. Ele anunciou que essa comissão irá visitar todas as delegacias para detectar os problemas e ter um conhecimento real da situação.



O corregedor também acredita que a proposta de um presídio provisório em Alcaçuz pode resolver o problema na Grande Natal, mas cobra agilidade por parte do governo do Estado tendo em vista a situação estar se degradando a cada dia.



Ele lembrou que há uma decisão do juiz Cícero Macêdo, da 4ª Vara da Fazenda Pública de Natal, determinando a retirada dos presos das delegacias, definindo que a polícia civil não pode ficar guardando presos. Uma sentença que foi confirmada, em 2008, em segunda instância, no TJRN.



“Entidades podem provocar a justiça para que ela tome as medidas cabíveis, como o bloqueio de verbas, por exemplo, e soluções sejam tomadas pelo Estado”, conclui o desembargador.