Ministro requisita informações a juiz antes de avaliar liminar para Dantas

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr

No inquérito, concluído na semana passada, a Polícia Federal indiciou Dantas, sua irmã Verônica e mais quatro pessoas, pelos crimes de formação de quadrilha, gestão fraudulenta, evasão de divisas, empréstimo vedado e lavagem de dinheiro.A defesa alegou que a impossibilidade de acesso aos autos fere as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa a Dantas e as outras pessoas listadas na ação ajuizada. O grupo é investigado pela suposta autoria de crimes financeiros. O banqueiro foi preso duas vezes, em julho do ano passado, mas retornou à liberdade graças a dois habeas corpus concedidos inicialmente pelo presidente do STF, Gilmar Mendes, e confirmados depois pelo plenário da Corte.Em virtude da suposta ordem de tentativa de suborno de um delegado da Polícia Federal, a Justiça Federal já condenou Dantas a dez anos de prisão e ao pagamento de multa de R$ 12 milhões. O objetivo da manobra atribuída ao banqueiro seria excluir o nome dele e de seus familiares do inquérito da Operação Satiagraha.O ministro Eros Grau renunciou hoje ao cargo de ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para dedicar-se apenas às suas atividades no STF.Fonte: Agência Brasil