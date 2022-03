Número de pessoas atingidas pelas chuvas chega a 1,2 milhão Foram afetados 362 municípios em 13 estados nas regiões Norte e Nordeste.

As enchentes causadas pelas fortes chuvas em grande parte do país já atingiram aproximadamente 1,2 milhão de pessoas em 362 municípios de 13 estados. O balanço, divulgado ontem (13), é da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec).



De acordo com a Sedec, os estados atingidos são: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre, Amazonas, Pará e Santa Catarina.



Os dados mostram ainda que mais de 201 mil pessoas estão desalojadas e 102 mil estão desabrigadas.



As enchentes já causaram 40 mortes.



Ontem (13), o cônsul norte americano, Christopher Del Corso, anunciou uma doação de R$ 100 mil do governo dos Estados Unidos para os municípios atingidos pelas chuvas no Maranhão.



O dinheiro será usado na compra de materiais de limpeza e de higiene.