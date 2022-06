Lula faz balanço positivo da viagem à China, Arábia Saudita e Turquia China anunciou empréstimo de R$ 10 bilhões à Petrobras.

Depois de o Banco de Desenvolvimento Chinês anunciar um empréstimo de US$ 10 bilhões para a Petrobras explorar o petróleo da camada pré-sal, o próximo passo do Brasil é convencer a China a comprar aviões da Embraer.



A declaração foi dada hoje (25) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no seu programa semanal de rádio, Café com o Presidente. “Nós temos um contrato de 45 aviões, mas, até agora, e eu acredito que, por conta da crise, eles não deram sequência na compra dos aviões. Mas, certamente, a China vai comprá-los. É apenas uma questão de tempo”, afirmou.



O presidente também demonstrou confiança quanto à ampliação do comércio entre Brasil e Turquia. De acordo com ele, a cifra de US$ 1,5 bilhão que representa a troca comercial entre os dois países atualmente é muito baixa para nações que juntas somam mais de 260 milhões de pessoas.



“Eu convidei o primeiro-ministro [Recep Yayyip Erdogan] para voltar ao Brasil ainda este ano, e em agosto, possivelmente, ele já venha, e o presidente [Abdullah Gül] talvez venha no ano que vem. E se eles continuarem vindo pra cá com delegações empresariais e nós voltarmos para lá com mais delegações empresariais, a tendência natural é o nosso fluxo na balança comercial crescer. Isso é o que importa para a Turquia e para o Brasil”, declarou.



Na Arábia Saudita, a expectativa é que as três cidades que o país pretende construir nos próximos anos – uma turística, uma industrial e uma tecnológica – abram oportunidades para o Brasil, que poderá poderá exportar serviços para a implantação desses empreendimentos.



“Tivemos uma conversa de mais de duas horas com o rei Abdullah, e eu acho que vai render para o Brasil. Era o último país grande que nós precisávamos visitar no mundo árabe. Visitamos, e eu penso que a perspectiva de troca de comércio entre Brasil e Arábia Saudita vai aumentar e vai aumentar muito, sobretudo, na área de serviço”, afirmou.



O presidente disse ainda que resolveu outras questões durante a viagem aos três países, como acordos sobre a exportação de frango e carne para a China, e que está trabalhando para mudar a “geografia comercial do mundo”.



De acordo com Lula, o Brasil está “batendo à porta” desses outros países para mostrar que tem produtos mais sofisticados para vender do que apenas commodities.