Diário Oficial traz publicado decreto do governo que altera cobrança de IPI Decreto altera a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre o preço de carros, materiais de construção e outros produtos.

Está publicado na edição de hoje (31) do Diário Oficial da União o decreto que altera a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre o preço de carros, materiais de construção e outros produtos.



O Decreto número 6.809, assinado ontem (30) pelo vice-presidente José Alencar e divulgado pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, prevê alíquota zero do IPI para 30 itens do ramo da construção civil e prorroga a redução do imposto sobre carros e caminhões novos por mais três meses.