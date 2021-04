Governo zera o IPI do cimento e prorroga redução para carros Além do cimento, outros materiais utilizados na construção civil tiveram os tributos reduzidos. Já a redução para veículos valerá até junho.

O Governo Federal anunciou hoje (30) que parte dos principais materiais utilizados na construção civil terão a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) reduzida a zero.



É o caso do cimento, cujo percentual de IPI caiu de 4% para 0%. As tintas e vernizes também terão redução, de 5% para 0%, e os revestimentos não-refratários de 10% para 2%.



Ao mesmo tempo, o ministro do Planejamento, Guido Mantega, confirmou a prorrogação do IPI reduzido para os veículos. Além da suspensão da Cofins que incide sobre o valor das motos.



O adiamento por três meses do prazo de IPI reduzido para os carros, que se encerraria amanhã, está condicionada à manutenção dos empregos nas fábricas do setor.



Na direção oposta, porém, o Ministério do Planejamento anunciou o aumento do IPI e o PIS/Cofins que incedem sobre os cigarros, suficientes para elevar em quase um terço o preço do produto.