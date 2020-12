Três são detidos em Macaíba suspeitos de assaltos e homicídios “Fabinho do CD” vinha sendo investigado por participação em vários assaltos e pode ter participado de pelo menos três homicídios.

Agentes da Delegacia de Macaíba prenderam na tarde desta terça-feira (17) três homens suspeitos de envolvimento em vários e assaltos e homicídios naquela região. Edson Fábio Ribeiro da Costa, o “Fabinho do CD”, Diogo Jonas de Lima, de 19 anos, e Ademax Lima dos Santos, de 20 anos, forma preso em flagrante por porte de arma e receptação de produtos roubados.



No entanto, de acordo com a polícia, “Fabinho do CD” já vinha sendo investigado por participação em vários assaltos e por envolvimento em pelo menos três homicídios. “Com isso, nós chegamos até a casa dele no bairro Morada da Fé e o encontramos juntamente com os outros dois”.



A princípio, os três jovens foram autuados apenas por porte ilegal de arma, tendo em vista que eles estavam com um revólver calibre 38, e por receptação de produtos roubados. Na casa de Fabinho, os policiais encontraram celulares e aparelhos de DVDs roubados.



De acordo com os agentes de Macaíba, Edson Fábio e os outros dois acusados não confessaram participação em nenhum assalto ou homicídio. Contudo, o delegado daquele município deverá convocar algumas testemunhas para fazer o reconhecimento do trio.