Cúpula da polícia promete melhorias à representante da Suécia

Além de saber como estão as investigações sobre a morte do turista sueco Gert Bjorn Skytte, a secretária da embaixada da Suécia, Marie Edstrom, que esteve em Pipa reunida com a cúpula da polícia do Rio Grande do Norte na tarde desta sexta-feira (06), foi informada das futuras melhorias na estrutura do policiamento do município de Tibau do Sul.

Durante o encontro, que durou cerca de 40 minutos, o secretário estadual de Segurança Pública, Agripino Oliveira Neto, apresentou as medidas gerais a serem tomadas na região. Ele apontou a necessidade de um reforço no efetivo da Polícia Militar e Civil, assim como modificações na estrutura física do local.

O endereço da delegacia de Tibau, segundo a secretaria, também dificulta um trabalho de qualidade. A reclamação é referente à distância. Os policias argumentam que precisam de um espaço no centro da cidade.

A secretaria tentará conseguir junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) um sistema de vigilância eletrônico, através de câmeras colocadas nas ruas da cidade, como a prevista para a orla da praia de Ponta Negra.

O delegado Atanásio Gomes, designado em caráter especial para apurar a morte do turista, mostrou as condições do inquérito policial a Marie Edstrom.

*Atualizado às 19h16 para alteração de informações.