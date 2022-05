Diário Oficial publica composição da CEI dos Medicamentos

Vlademir Alexandre Ranieri Barbosa, único oposicionista na CEI dos medicamento.

Os outros quatro integrantes da CEI são os vereadores Hermano Morais (PMDB) que é o presidente e Albert Dickson (PP) que será o relator. Além deles, compõem a comissão os vereadores Paulo Wagner (PV) e Ney Júnior (DEM), este autor do requerimento para sua instalação.A primeira reunião da Comissão foi realizada nesta segunda-feira (18) no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Natal. De acordo com o relator, Albert Dickson eles se reunirão todos os dias.O vereador Ney Júnior acredita que o trabalho será concluído em menos de 120 dias, prazo fixado para encerrar a Comissão.