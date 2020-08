Governadora convoca classe política em defesa da transposição

Segundo a governadora, transposição beneficiará cem municípios potiguares.

“Quero destacar a importância do projeto, onde 80% das obras estão concentradas no semiárido. Faz mais de um século que se discute essa questão, e só agora temos condições de trazer a perenização dos rios e barragens para desenvolver os nossos estados”, comemorou a governadora.Durante o discurso, Wilma detalhou a importância para o estado potiguar com desenvolvimento no atendimento à população das regiões Oeste e Seridó. “O Rio Grande do Norte terá no projeto duas entradas beneficiando a população de 100 municípios”.A governadora também citou o desenvolvimento de outros setores da energia, como a eólica, e convocou a classe política para lutar pelos leilões de energia eólica. “O Nordeste já tem projetos prontos com investidores internacionais interessados na exploração de energia eólica”, ressalta.