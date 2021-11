Desemprego aumenta em março nas principais regiões metropolitanas Houve acréscimo de 254 mil pessoas no total de desempregados, que subiu para 3, 010 milhões.

São Paulo - A taxa de desemprego aumentou de 13,9% para 15,1% em março, comparada a fevereiro, segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), realizada nas cinco principais regiões metropolitanas do país - Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo - , além do Distrito Federal.



Houve acréscimo de 254 mil pessoas no total de desempregados, que subiu para 3, 010 milhões. As maiores elevações na taxa ocorreram em Porto Alegre, que passou de 10,4% para 11,7%, com variação de 12,5%, e em São Paulo, que aumentou de 13,5% para 14,3%, com avanço de 10,4%.



Na comparação com março de 2008, a taxa de desemprego diminuiu em duas regiões - Belo Horizonte, com queda de 10,5%, e Salvador, com taxa negativa de 4,3%, mais o Distrito Federal, com índice de -5,5%.



O fechamento de postos de trabalho foi mais intenso no comércio, com um corte de 145 mil vagas, que equivale a um recuo de 5,1%. Em seguida vêm a indústria com 30 mil, ou queda de 1,2%, e serviços, que ficou praticamente estável, com -0,1%.



No setor de construção civil, ocorreu o contrário: houve aumento de 1,5% e a contratação de 15 mil empregados. Em outros setores, foi registrado crescimento de 1,6%, com a criação de 23 mil vagas.



A pesquisa mostra ainda que em fevereiro, o rendimento médio dos ocupados aumentou em 1%, passando para R$ 1.208,99. O mesmo crescimento foi constatado no rendimento dos assalariados, que passaram a ganhar R$ 1.271,00.