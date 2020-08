Heriberto mantém mistério e não quer improvisações no ABC

David Freire Heriberto: nenhum jogador no departamento médico.

Com a volta de Marcos Paraná e a regularização de Beto, o técnico terá à disposição todos os jogadores do plantel – podendo, inclusive, ter a reestreia de Marquinhos Mossoró, dependendo da regularização. A entrada de Paraná, que estava no departamento médico, ainda depende de conversas com o atletas.“O Paraná ainda não está 100%, porque treina com bola há três dias. Vou conversar com ele e ver como ele está se sentindo. Já o Beto, deve ser relacionado, mas ainda não sei se no time de cima”, explicou.Com a boa atuação de Sandro contra o Fast, Heriberto pode manter o jogador na ala esquerda e Gabriel no meio-campo. “Vai depender de como ele (Sandro) está se sentindo. Ele se desgastou muito na última partida”, disse Heriberto, que pode utilizar o jogador na meia, caso Beto entre na ala.Mesmo com todos os jogadores à disposição, Heriberto da Cunha continua afirmando que o ABC ainda precisa de reforços para o estadual e série B. “Temos dois jogadores de lado atuando no ataque, e isso não é o ideal”, argumentou.Para o treinador abecedista, a importância do clássico vai além dos três pontos, e é necessário que a equipe esteja focada no jogo durante os 90 minutos, sem cometer os mesmos erros do clássico anterior.“A vitória em um clássico dá muita moral ao time e vamos buscá-la”, declarou o alvinegro.A relação com os jogadores do ABC será divulgada no sábado, logo após o treinamento de apronto para o jogo. A expectativa é que o time titular seja o mesmo que iniciou o jogo contra o Fast, com Raniere; Fabiano, Gaúcho e Ben-hur; Simão, Erandir, Rogério, Gabriel e Sandro; Paulinho Macaíba e Ivan.O técnico Heriberto da Cunha negou que tenha sido algemado após a partida contra o Fast. Segundo o treinador, ele apenas foi conduzido à delegacia. No entanto, disse que foi uma atitude exagerada da polícia manauara.“Eu fui tirar o Simão da confusão e o policial veio me empurrando. Eu apenas disse que não precisava daquilo e, para a minha surpresa, o oficial disse que eu seria detido após o jogo. Mas não teve nada disso de algemas”, disse Heriberto, apesar de os jornalistas que acompanharam o jogo in loco confirmarem a informação de que o técnico foi algemado.