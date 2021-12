Manchester passa fácil pelo Arsenal e vai à final da Liga dos Campeões Diabos fazem dois gols em 11 minutos e, com o triunfo por 3 a 1 dentro do Emirates Stadium, avançam à segunda decisão seguida do torneio.

O Manchester United não deu qualquer chance ao Arsenal nesta terça-feira e, com um impressionante triunfo por 3 a 1, garantiu vaga na final da Liga dos Campeões . Mesmo jogando fora de casa, no Emirates Stadium, em Londres, os Diabos Vermelhos só precisaram de 11 minutos para fazer dois gols (Park e Cristiano Ronaldo) e resolver a parada.



Na segunda etapa, Cristiano Ronaldo fez o terceiro dos visitantes. Van Persie, de pênalti, ainda descontou, mas era tarde para uma reação dos Gunners. A vitória apenas confirmou a superioridade do Manchester no confronto. O atual campeão, que já havia vencido o jogo de ida por 1 a 0 (colecionou chances perdidas naquela partida), vai encarar na final, dia 27 de maio, o vencedor do duelo entre Chelsea e Barcelona, também em Londres, nesta quarta-feira. O jogo de ida terminou empatado por 0 a 0.



O Arsenal entrou em campo com a escrita de não perder em casa pela Liga dos Campeões desde 2004. Mas o tabu que valeu foi o do Manchester, que completou 25 jogos sem derrota na competição (não perde desde as semifinais da edição 2006-2007).



Jogando em casa e precisando do triunfo, o Arsenal começou marcando a saída de bola do Manchester. Mas duas falhas fizeram todo o esquema montado por Arsene Wenger ruir. Aos 8 minutos, após cruzamento despretensioso vindo do lado esquerdo, o lateral Gibbs escorregou na área e não conseguiu cortar. Park recolheu e tocou na saída de Almunia para fazer 1 a 0.



O gol deixou o Arsenal atordoado. Aos 11 minutos, o time sofreu outro duro golpe. Cristiano Ronaldo bateu falta de longe. A bola não foi no ângulo, tampouco com muita força, mas o goleiro Almunia, herói do jogo de ida, aceitou. A partida então caiu de ritmo. Anderson, único brasileiro titular na partida (Rafael entrou no segundo tempo), foi um dos melhores dos Diabos enquanto esteve em campo.

No segundo tempo, o Arsenal voltou tímido, aos poucos tentou ir ao ataque para buscar um golzinho, mas levou uma ducha de água fria aos 16 minutos. Em contragolpe muito rápido, o Manchester fez o terceiro. Cristiano Ronaldo deu passe de calcanhar para Park, ainda antes do meio do campo. O coreano serviu Rooney, que avançou até a área e rolou para Cristiano Ronaldo. O gajo escorou para a rede e correu para o abraço.



Alex Ferguson aproveitou para tirar de campo seus jogadores pendurados (Rooney e Evra). O treinador, entretanto, não esperava que Fletcher fosse levar cartão vermelho ao cometer pênalti em Fábregas. Van Persie bateu e fez o gol de honra do Arsenal, mas foi só.



