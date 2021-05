Encontros entre países servem para ampliar relações comerciais, diz Lula Como exemplo, presidente citou o saldo da balança comercial brasileira com os países árabes, que chega a US$ 20 bilhões.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje (6) que encontros como a 2ª Cúpula América do Sul e Países Árabes, que ocorreu na semana passada, servem para estreitar as relações entre os blocos e promover “uma certa harmonia” entre chefes de Estado de diferentes continentes.



“Estamos criando maturidade política para ampliar as relações comerciais, políticas e culturais da com outros continentes”, disse, ao ressaltar que, atualmente, o saldo da balança comercial brasileira com os países árabes chega a US$ 20 bilhões. “Se você pega a América Latina, saímos de US$ 11 bilhões para quase US$ 30 bilhões, uma demonstração de que essas reuniões terminam por ser muito produtivas.”



Durante o programa semanal Café com o Presidente, Lula lembrou que, em agosto, países africanos e sul-americanos participam do mesmo tipo de encontro em Caracas para promover o comércio entre os continentes. “Isso faz com que nos tornemos menos dependentes dos blocos ricos.”