Mortes no Baldo: responsável por acidente é condenado a 21 anos

Thyago Macedo Juíza emite, Taciana Maria, senteça com cadeira do réu vazia.

Além das 19 mortes, 12 pessoas tiveram ferimentos graves. Após 25 anos, o julgamento de Aluízio Farias foi realizado sem a presença do réu que está foragido desde o dia do crime. Pela sentença da juíza Ticiana Maria Delgado Nobre, o acusado pegou 14 anos pelo crime de homicídio qualificado e outros sete anos referentes à quantidade de mortes.Para a juíza, a experiência de realizar um julgamento a revelia pode ter prejudicado o andamento do processo. “Quando nós temos a presença do réu é realizado um interrogatório. A ausência dele sem dúvida dificulta acesso há alguns dados que são fundamentais ao veredicto final”, explicou Ticiana Maria.Já o promotor público Augusto Flávio Azevedo destacou que a pena de 21 anos se deu pelo fato de ter havido um concurso criminal. “Ou seja, uma única ação, a de bater com o ônibus no grupo resultou na morte de 19 pessoas. Ele não matou uma por uma. Nesse caso, o artigo 70 do Código Penal estabelece que além da pena de homicídio, escolhe-se um crime e aplica-se a metade da pena para as demais vítimas”, frisa.Em relação às lesões corporais nas 12 pessoas, o crime já havia prescrevido. Por isso, Aluízio Farias (foto) foi condenado julgado apenas pelos homicídios. “Nesse caso, o crime não prescreveu, porque a denúncia só foi realizada no ano de 1997, quando passa a contar. Com isso, o crime só prescreveria no ano de 2017”, informou o advogado de defesa, Geraldo Gonzaga.O defensor público ressaltou que esta foi uma experiência inédita. “Sem dúvida, foi mais difícil. Até porque, eu não sei se o réu está vivo ou morto. Mas, nós seguimos todas as normas da lei e defendemos o réu como manda o direito”. Geraldo Gonzaga frisou que recorreu da sentença.A tragédia aconteceu à 0h50 do dia 25. Aluízio Farias, que trabalhava para a empresa Guanabara, perdeu o controle do ônibus, de placas AB-7527/RN, e atropelou componentes do bloco "O Cordão do Puxa-Saco". Estima-se que, no momento do acidente, cerca de cinco mil pessoas brincavam carnaval no bloco.