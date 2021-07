Eleitor que deixou de votar tem até quinta para regularizar situação Prazo para os faltosos resolverem pendências na Justiça Eleitoral quanto aos pleitos de 2006 e 2008 vai até esta quinta-feira

Os eleitores do Rio Grande do Norte que estão em situação pendente junto à Justiça Eleitoral têm até esta quinta-feira, 16, para regularizarem seus títulos nos cartórios de uma das 69 zonas eleitorais do estado. Estão em situação irregular os eleitores que deixaram de votar em três eleições consecutivas e não comparecem aos cartórios ou centrais do cidadão para justificarem a ausência.



A Justiça Eleitoral avisa que não haverá prorrogação de expediente para atendimento aos eleitores inadimplentes.



Na quinta-feira, os cartórios da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 69a Zonas Eleitorais estarão funcionando até às 19h.



No interior do estado, o atendimento será feito até às 15h.



Quem estiver no cartório eleitoral, receberá fichas de atendimento até o final do horário de expediente, do final para o começo da fila.



Centrais

Uma opção que o eleitor tem é comparecer as centrais do cidadão. Em Natal, estas unidades funcionam da seguinte forma : 1) a do Centro da Cidade (das 7h às 19h); 2) do Alecrim (das 8h às 20h); 3) Via Direta (das 9h às 21h); 4) Praia Shopping (das 10h às 22h) e 5) Zona Norte (das 8h às 20h).



Cerca de 5.300 eleitores no estado poderão ter seus títulos cancelados, caso não regularizem suas pendências. O cancelamento pode ocorrer a partir de 30 de abril.



No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), www.tse.gov.br, o eleitor pode fazer a consulta sobre o seu título de eleitor e checar se há alguma necessidade de quitação junto a Justiça Eleitoral.







Os eleitores facultativos não precisam fazer a justificativa. Compõem este grupo, os que têm entre 16 e 18 anos, os maiores de 70 anos e os analfabetos.



Os faltosos nos últimos três pleitos que não comparecerem aos cartórios ou as centrais não poderão fazer inscrição em concurso público; receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público; participar de concorrência pública; receber empréstimos de instituições públicas e obter passaporte, carteira de identidade ou renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, entre outras sanções.