Delícias na estação

Fotos: Zenaide Castro

Camarão à Marina

Serviço

Completamente restaurada, a estação, construída em estilo neoclássico pelos ingleses no ano de 1881 e tombada pelo Patrimônio Histórico Estadual em 1984, está localizada em uma das regiões onde se produz mais camarão no Estado e fica a aproximadamente 35 quilômetros de Natal. Agora, com a nova BR-101, o caminho tornou-se mais curto e o passeio ainda mais bonito.Ao lado dos trilhos desativados os clientes se acomodam nas mesas e cadeiras espalhadas na parte externa e no interior da estação/restaurante para se deliciar com um cardápio variado e opções para todos os gostos. A proprietária do restaurante, Gracinha Bezerril faz as honras da casa, circulando entre as mesas, distribuindo simpatia e averiguando se os clientes estão sendo bem atendidos.O cardápio oferece mais de 50 tipos de camarão, entre os quais destaque para os que fazem alusão a nomes da região, como o Camarão à Nísia Floresta, ao Morro do Careca, à Papary e a São José de Mipibu.Mas, apesar de ser a especialidade da casa, os pratos não se restringem ao camarão. O Marina´s também é conhecido por servir peixe, galinha, carne de sol, churrasco, além de pratos exóticos como o pato, a galinha de guiné e o coelho.Os pratos são individuais ou para duas pessoas. "De entrada, sugerimos pastel de camarão, caranguejo ou queijo, ainda os caldos de peixe, ostra ou camarão", lembra Gracinha, sem esquecer de citar a grande variedade de cachaças de todo o Brasil, especialmente a produzida na região - Papary - e os doces, servidos como sobremesa.300g de filé de camarão100g de arroz50g de pimentões amarelo, verde e vermelho50g de batata palha50g de queijo de coalho cortado em pedaços pequenosFarinha de rosca para empanar os camarõesPorções de presunto, passas brancas, pedacinhos de abacaxi, banana e cenoura raladaPimenta de cheiro para decorarEmpane os camarões com a farinha de rosca e a batata palha, coloque para fritar e reserve. Em seguida, refogue a cebola ralada com os pedacinhos de pimentões, o presunto e o queijo. Depois de refogado, misture as passas, os pedaços de abacaxi, a banana e o arroz já previamente cozido.Em uma travessa, coloque primeiramente o arroz tropical, depois os camarões e, para finalizar, a batata palha e a pimenta de cheiro para decorar. Sirva acompanhado de purê de batatas e abacaxi frito.Restaurante Marina´s CamarõesAntiga Estação Papary - Nísia Floresta/RNFone: 84 9997-7720Funcionamento: todos os dias, das 11h às 17hAceita todos cartões de crédito