Mulheres podem retirar CPF gratuitamente

Karla Larissa Atendimento está sendo feito nas agências da Caixa, Banco do Brasil e Correios.

Realizado pelas instituições em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o projeto começou em 2004, e faz parte da política de valorização da mulher.No Rio Grande do Norte, o atendimento já começou. Para retirar o CPF, as mulheres acima de 16 anos devem comparecer nas instituições no horário comercial com o documento de identidade, com dados de filiação e data de nascimento, e solicitar o beneficio.A estudante Delma Jéssica acredita que a gratuidade na emissão vai beneficiar muitas mulheres que estão retirando o CPF pela primeira vez. “Para mim vai ser ótimo não ter que pagar e acredito que isso vai facilitar o acesso de outras pessoas ao documento”, afirma.Nos bancos, o CPF pode ser solicitado entre 10h e 16h nas capitais, e entre 9h e 15h nas cidades do interior do Estado. O valor da emissão de CPF custa R$ 5,50, mas está sendo emitido gratuitamente durante toda a semana.Depois de solicitado, o documento é cadastrado e enviado via Correios para o endereço cadastrado. Lembrando que a emissão só vale em situação de primeira via e regularização de cadastro, não atendendo a vítimas de roubo ou perda.