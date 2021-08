Octo Voci: Vestindo Beatles tem nova temporada

Divulgação Octo Voci é um grupo de extensão da Universidade

O ingresso pode ser encontrado no Stúdio TR3S (3221 1718) e na Relâmpago Calçados (Via Direta) por R$ 10.O espetáculo une oito cantores e cinco instrumentistas em arranjos requintados (e ousados) das músicas dos garotos de Liverpool.O grupo de extensão da UFRN Octo Voci leva aos palcos um visual característico da banda homenageada desde o figurino até os vídeos produzidos pela documentarista Rita Machado, o que leva o público a reviver o clima dos anos 50, 60 e 70.A banda que acompanha o Octo Voci é formada por músicos de grupos reconhecidos pelo público natalense, como Kassava, Seu Zé e VnV.Os instrumentistas convidados são o guitarrista Ticiano D`Amore, o violonista Heleno Rodrigues, o baixista Lipe Tavares, o baterista Marcelo Pachêco e o saxofonista e tecladista Montanha.Vestindo Beatles - grupo Octo VociDomingos (19 e 26 de abril)Em duas seções: 18h30 e 20hNa Escola de Música da UFRNOs ingressos custam R$ 10Vendas antecipadas Stúdio TR3S (Tel.: 3221-1718) e Relâmpago Calçados (Via Direta).Site: www.vestindobeatles.wordpress.comInformações: 8861 2027