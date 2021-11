Libertadores: Sport e Palmeiras se classificam à próxima fase As duas equipes se juntam agora ao São Paulo, ao Cruzeiro e ao Grêmio.

O Sport e o Palmeiras obtiveram classificação para a próxima fase da Libertadores da América. Nesta quarta (29.04), o Sport venceu o LDU no Equado, 3 a 2 - gols de Andrade (2) e Igor; Espínola e Vera desconatram para o anitrião LDU - e terminou classificado como líder do Grupo 1 da competição, com 13 pontos.



O segundo colocado do mesmo grupo foi o Palmeiras, que encerrou a fase com 10 pontos ao vencer o Colo Colo no Chile pela contagem mínima (1 a zero, gol de Cleiton Xavier, nos minutos finais).



Só para lembrar: além destes, o São Paulo, o Cruzeiro e o Grêmio tambpem obtiveram classificação para a próxima fase da Libertadores. O São Paulo conquistou a vaga de vez no último dia 22, terminando com o primeiro lugar no Grupo 4, com 13 pontos; o Cruzeiro, também no dia 22, acabopu como líder do Grupo 5, com 13 pontos. Já o Grêmio, este terminou com o primeiro lugar do Grupo 7 ao vencer na última terça (28.04) o Chicó (Colômbia) em pleno estádio Olímpico, 3 a zero - gols de Souza (2) e de Leo.