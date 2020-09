Dia Nacional da Poesia: FJA comemora no Beco da Lama

Divulgação Jessier, acompanhado por músicos, faz performance com duração de mais de uma hora

Haverá ainda a Alvorada Poética, na Fortaleza dos Reis Magos às 8h; e às 10h30, o lançamento do balaio poético, pelo grupo Arte Viva, no calçadão da João Pessoa, onde 20 poetas potiguares serão homenageados com leitura de seus poemas.Para começar no Beco, o Bar da Nazaré promove o Feijão Poético com grupo Sonorozinho. Às 12h30 haverá o lançamento da Edição nº20 da Revista Preá. Às 14h, Izaias Gomes abre o recital que logo mais se torna coletivo com a Tribuna Livre.Raul da Alcatéia Maldita começa às 16h a sessão de shows no Beco. Às 18h é a vez dos pernambucanos Alan Salles e Miró.Às 19h o recital fica por conta de Antônio Francisco e a partir das 20h começa o show de encerramento com o poeta Jessier Quirino e banda direto de Itabaiana, na Paraíba.