Prazo das carteiras de estudante é prorrogado A nova data firmada para o vencimento do documento de 2008 será no próximo dia 30 de abril.

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano (STTU) divulgou nesta terça-feira (31) a prorrogação técnica do prazo de validade das carteiras de estudante 2008. A data que expirava hoje foi adiada para o dia 30 de abril.



Saul Amorim, diretor do Departamento de Operações e Permissões da STTU (DOPE), explicou que o novo prazo estipulado não está relacionado com a atualização do banco de dados do órgão. A justificativa é desafogar as filas formadas por estudantes que deixaram para a última hora a confecção das carteiras.



Amorim declarou que um total de 200 mil estudantes tiveram os dados escolares e pessoais atualizados e que o novo prazo dado pela STTU ajudará na fiscalização e combate ao uso de carteiras falsas.



“Eu estive visitando os pontos de produção das carteiras e pude notar que as filas que se formavam estavam muito extensas. Pensamos nessa prorrogação para não prejudicar os alunos”, declarou



O diretor ainda falou que é a primeira vez em cinco anos que a STTU consegue encerrar a atualização do banco de dados antes do prazo estabelecido.



UFRN



Até a segunda-feira (30) alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte não conseguiam comprar vales-transportes com a carteira 2009. Isso porque a entidade não havia completado o cadastro dos alunos que deveria ser repassado à STTU.



Porém, Saul Amorim afirmou que nesta terça-feira (31) a situação foi regularizada, viabilizando novamente a compra dos passes por parte dos discentes.