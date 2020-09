Governo do Estado quer 50 mil casas do pacote da União Planejamento do Governo Federal é de financiar, até 2010, a construção de um milhão de residências em todas as regiões brasileiras.

Os secretários estaduais de Planejamento, Vagner Araújo, e de Habitação, Dâmocles Trinta, obtiveram esta semana dos ministros da Fazenda, Guido Mantega, e da Casa Civil, Dilma Rousseff, a promessa de que o Rio Grande do Norte será beneficiado com recursos do pacote do Governo Federal para a habitação.



O anúncio foi feito pelos dois representantes da União em um encontro com governadores e secretários de diversos Estados, na segunda-feira (9). Ao todo, o Governo Federal pretende erguer 1 milhão de imóveis até 2010.



A distribuição desses investimentos deverá ser anunciada na próxima semana, após avaliação da Casa Civil da Presidência da República. O Governo do Estado, contudo, já tem uma meta: fazer com que 50 mil desses imóveis sejam construídos no Rio Grande do Norte.



Para isso, uma das iniciativas do Estado deverá ser o de doar terrenos e reduzir os impostos cobrados sobre a compra de materiais de construção. Os Estados que promoverem essas ações, explicaram os ministros, poderão ter prioridade no recebimento dos recursos.



O objetivo do pacote federal de habitação é beneficiar famílias com renda até 10 salários mínimos, subsidiando a construção e barateando as prestações. O Governo do Estado deve levar a proposta ao conhecimento dos prefeitos, parlamentares estaduais e empresários, na busca pelo apoio da Assembléia, municípios e iniciativa privada.



Esse apoio poderá vir em forma de redução do ICMS, ISS e o ITBI (impostos estaduais e municipais), uma vez que o Governo Federal já se compromete a reduzir taxas de seguro de imóveis, custos cartoriais e criar um fundo com dinheiro do Orçamento Geral da União (OGU).