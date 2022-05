Sistema de segurança nas penitenciárias do RN é ampliado

Divulgação

A entrega de uma esteira de Raios-X, seis pórticos detectores de metais e oito magnetrômetro portáteis foi feita na Penitenciária Estadual de Alcaçuz.No final do ano passado, o sistema penitenciário estadual, por doação da Secretaria Nacional de Segurança, recebeu três esteiras de Raios-X, semelhantes às instaladas na fiscalização das bagagens nos Aeroportos e magnetrômetros portáteis, além de um microônibus, um veículo cela e dois automóveis, utilizados durante os últimos Jogos Pan-americanos, realizados na cidade do Rio de Janeiro.A Cadeia Pública de Natal, e as Penitenciárias de Alcaçuz e Parnamirim já são dotadas desses equipamentos de fiscalização.Na sua ultima viagem à Brasília, o secretário Leonardo Arruda Câmara solicitou a Diretoria de Fiscalização e Monitoramento Penitenciário de um scaner de Corpo, equipamento bastante eficaz na fiscalização na entrada de pessoas nos presídios.Esse mecanismo deverá inibir as tentativas de ingresso de drogas, armas e aparelhos celulares, melhorando a segurança interna das unidades prisionais.Com a fiscalização eletrônica, haverá uma diminuição considerável, com o impedimento da entrada de objetos proibidos nas articulações criminosas de dentro dos presídios, brigas, motins e rebeliões.O sistema evitará também constrangimentos para os agentes penitenciários e visitas, principalmente nas chamadas revistas intimas, onde não mais haverá contato corporal.