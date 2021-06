ABC e Potyguar estão classificados pelas contas à final do 2º turno

Classificação

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG R% 1 Potyguar 18 9 5 3 1 18 10 8 66,67% 2 ABC 18 9 5 3 1 15 8 7 66,67% 3 ASSU 12 9 4 0 5 17 17 0 44,44% 4 Santa Cruz 11 9 3 2 4 13 15 -2 40,74% 5 América 7 9 1 4 4 11 16 -5 25,93% 6 Baraúnas 7 9 1 4 4 9 17 -8 25,93%

Estatísticas

Últimos jogos

Próximos jogos

Artilharia

Além da goleada do ABC sobre o Baraúnas em pleno Frasqueirão, a nona e penúltima rodada do segundo turno do Estadual teve mais duas partidas - só para lembrar, ASSU 2 x 1 América (gols de Leandro Mineiro e Luiz Carlos; o gol de honra do time rubro foi de Sandro Hiroshi) e Santa Cruz 0 x 1 Potyguar (gol de Carlinhos).Em especial, o último resultado definiu matematicamente os finalistas do segundo turno - ABC e Potyguar. É que, juntando os resultados, os dois primeiros colocados agora têm 18 pontos cada; em terceiro está o ASSU (com 12 pontos, só pode chegar a 15) e em quarto está o Santa Cruz (com 11 pontos, só pode chegar a 14).Agora é esperar para ver quem termina a fase em primeiro - em tese, se der ABC o jogo decisivo será no Frasqueirão, mas se der Potyguar a partida poderá ser realizada no estádio Marizão, em Caicó.Eis os números do Estadual após a nona rodada:83 gols27 jogos3,07 gols/jogo12.04ABC 4 x 0 BaraúnasASSU 2 x 1 AméricaSanta Cruz 0 x 1 Potyguar15.04ABC x Santa CruzASSU x Potyguar16.04América x Baraúnas13 golsLúcio Curió (América)10 golsMaurício Pantera (Baraúnas)9 golsQuirino (Potyguar)