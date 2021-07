Concurso do MP tem concorrência de 94,7 candidatos por vaga Lista de candidatos que tiveram inscrições deferidas e indeferidas foi publicada nesta terça no Diário Oficial. Prova será aplicada no próximo domingo.

A comissão do concurso para promotor substituto do Ministério Público do Rio Grande do Norte divulgou nesta terça-feira (14) a lista dos candidatos que tiveram as inscrições deferidas e indeferidas. Ao todo, 1.894 candidatos vão poder concorrer às 20 vagas existentes, o que dá uma concorrência de 94,7 candidatos por vaga. Outros 357 candidatos tiveram suas inscrições indeferidas.



As inscrições deferidas e indeferidas foram apreciadas e homologadas pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP). “Os indeferimentos se deram ou porque os candidatos deixaram de pagar a taxa de inscrição ou porque deixaram de entregar a documentação exigida no edital do concurso”, explicou a presidente da comissão do concurso, procuradora Maria Auxiliadora de Souza Alcântara.



As provas do concurso serão aplicadas no próximo domingo (19). Maria Auxiliadora explicou que s 20 vagas iniciais podem ser aumentadas. “Isso porque são vagas para promotor substituto. E como atualmente já existem promotores substitutos trabalhando e que podem ser promovidos, essas vagas podem surgir”. O promotor substituto é obrigado a trabalhar na comarca para onde for designado.



Pelo edital do concurso, o ingresso na carreira de promotor de Justiça substituto acontecerá mediante “concurso público de provas e títulos, organizado pela Procuradoria-Geral de Justiça assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se nas nomeações, a ordem de classificação”.



O prazo de validade do concurso será de dois anos, “contado da data de homologação, permitida sua prorrogação por igual período mediante deliberação do Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público”.



As provas escritas, de caráter eliminatório, versarão sobre questões teóricas e práticas e abrangerão as matérias de Direito Constitucional, Administrativo, Civil, Processual Civil, Penal, Processual Penal, Eleitoral, Tributário, difusos, coletivos e individuais indisponíveis, da Criança e do Adolescente e ainda princípios e normas institucionais aplicáveis ao Ministério Público.



“A prova preambular de múltipla escolha constará de questões objetivas de pronta resposta e apuração padronizada, em número a ser estabelecido no edital, com a finalidade de selecionar os candidatos a serem admitidos às provas subjetivas”, diz a resolução. O gabarito dessa prova será publicado no prazo de até quarenta e oito horas após a sua realização.



Após as provas objetivas, serão aplicadas provas subjetivas e práticas, e, no final, a prova oral e de títulos.