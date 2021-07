Renascido das tintas

Fotos: Isabela Santos

Teve a pena de oito anos reduzida pelo bom comportamento em cárcere e pelo trabalho que desenvolvia. Há dois meses em regime semiaberto, expõe os quadros – que aprendeu a pintar na prisão, motivado pelas palavras do filho – na Galeria Deífilo Gurgel na unidade da Romualdo Galvão da Faculdade de Natal (FAL), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. A exposição chama-se Renascer.“Apareceu um curso de pintura e depois pedi que comprassem um material didático”, lembrou o apenado. A yoga veio junto com as esculturas em madeira e as telas. O pintor, então, começou a formar turmas para ensinar o que aprendia.No início pintou sua própria história, o que lhe rendeu uma exposição e a parede da penitenciária, permanentemente. Passou a pintar fotografias de revistas e, enfim, partiu para a criação. Na FAL, a maioria dos quadros é de retratos.“Nunca tive nenhum tipo de apreço pelas artes. Lá dentro, a gente tem o tempo da vida toda para aprender o que quiser”, disse o artista plástico, que já prepara novas exposições.“Tenho 52 telas prontas em casa. Tenho o maior ciúme delas, nem trouxe para expor”, revelou.“Estão me oferecendo o espaço da Justiça Federal e pretendo fazer uma exposição com tema infantil e outra [de caráter social] com fome, AIDS, injustiça”, diz, demonstrando que permanecerá na cidade.A arte foi uma forma que Romeu encontrou não só de se ressocializar, mas também de expor seu pensamento, muitas vezes difícil de ser ouvido pela condição de traficante. “Foi um desabafo, vi na pintura uma forma de me expressar”. Além disso, quando preso, via as tintas como uma terapia.“Na cadeia, nada do que chegam a te dizer é construtivo”, disse o homem de 32 anos que avaliou seu patrimônio em R$ 1.800 milhão antes de ser preso.Triatleta, estudante de Bioquímica e promoter de raves e outras festas com música eletrônica, Reginaldo possuía carros, casas e bons apartamentos, além do alto padrão de vida que levava em Belém. O que lhe restou? “Só a vida e a saúde”. E a saúde, nem tanto assim.Com 10 quilos a menos, o artista adoeceu gravemente com pedras na vesícula, chegando a sair do cárcere por duas vezes, fato descrito como inédito na cadeia de Parnamirim.“Os presos diziam que lá eles só tiravam quando já estivesse morto. Mas a médica disse que eu não tinha condições de permanecer lá, que tinha de ser internado”, disse.Reginaldo participou da maior apreensão de drogas sintéticas do Brasil. Cinquenta e nove mil comprimidos de êxtase e cerca de 30 cristais, sintético voltado “para quem é filho da droga”. Na época, por não ser tão conhecida, a droga foi liberada pelos policiais e comercializada pelos comparsas.Além de usar e vender o produto ilegal em Belém, Manaus, Bélgica e Holanda, Reginaldo também fabricava em laboratório próprio.Ele ainda dormirá no presídio até o próximo mês de setembro. Em processo de ressocialização, trouxe para a rua a arte que aprendeu preso. Da pintura, extraiu a paciência do traçado para sua vida.