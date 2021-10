Repasse dos royalties ao RN é superior a R$ 18 milhões

A atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural na Bacia Potiguar rendeu ao Rio Grande do Norte R$ 18,01 milhões em royalties no mês de abril. Do total, o Governo do Estado recebeu R$ 9,50 milhões, enquanto 97 municípios ficaram com R$ 8,51 milhões.Macau lidera a arrecadação entre os municípios, com R$ 1,194 milhão. Em segundo lugar ficou Guamaré com R$ 1,163 milhão, seguido de Mossoró, que ficou com a terceira maior receita, R$ 1,160 milhão. Serra do Mel ficou com a quarta posição com R$ 460 mil. Os municípios de Goianinha, Ielmo Marinho e Macaíba receberam o montante de R$ 408 mil, cada, por disporem de instalações de medição e transferência de petróleo e/ou gás. Outros onze municípios receberam valores superiores a R$ 100 mil.Dos 97 municípios do Estado que recebem royalties, 16 são produtores de petróleo e gás. Veja mais informações no site da Agência Nacional de Petróleo (ANP).