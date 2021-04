ABC faz trabalho técnico no Machadão Treinador comanda nesta terça-feira à tarde, no Machadão, um minicoletivo de reconhecimento do gramado.

O técnico Heriberto da Cunha, feliz e aliviado com o resultado do seu julgamento – absolvição no STJD – realizado na segunda-feira (31), se volta para a continuidade de seu trabalho.



Ele comanda nesta terça-feira à tarde, no Machadão, um minicoletivo de reconhecimento do gramado, já visando a partida de quinta-feira (2) diante do América.



Depois do jogo de sábado, vitória de 3 a 1 sobre o ASSU, o elenco alvinegro retornou aos treinamentos na manhã da segunda-feira (30), realizando também um trabalho à tarde. Os jogadores foram divididos e participaram de treinos diferenciados.



Os atletas que iniciaram o jogo do sábado passado (28), diante do ASSU, realizaram um trabalho físico/técnico sob o comando do preparador físico Flávio Paiva.



O grupo participou de um circuito de força e velocidade, e no final, fez um treinamento de posse de bola em campo reduzido.



O restante do plantel participou de um coletivo contra a equipe Sub-18 no CT Alberi Ferreira de Matos, que contou com o comando do auxiliar técnico, Ramon Guimarães, e a supervisão do técnico, Heriberto da Cunha.



Os profissionais venceram por 4 a 2, com gols de João Paulo (2), Ivan e Ricardinho.



O único jogador que não participou do trabalho foi o atacante Paulinho Macaíba. O atleta, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo, treinou em separado com os preparadores físicos no Frasqueirão, e em seguida, fez tratamento com os médicos e fisioterapeutas do clube.