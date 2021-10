"Trem da alegria" na UERN está com os dias contados

Júlio Pinheiro Reitor Milton Marques afirma que concurso depende apenas do Governo do Estado

A situação irregular provocou a aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado de uma inspeção especial a ser realizada na instituição nos próximos 30 dias para apurar ainda um possível "trem da alegria", com a efetivação de funcionários sem a realização de concurso público.Na petição encaminhada ao TCE, em que pede a realização da inspeção especial, o procurador Carlos Thompson frisa que existem, "no mínimo", duas situações mereceriam ser investigadas. A primeira seria a contratação de 413 pessoas para prestarem serviços temporários "absolutamente à margem dos requisitos constitucionalmente exigidos".A segunda seria a de um possível "trem da alegria", com o ingresso de funcionários no quadro sem a realização de concurso após a Constituição de 1988, o que é proibido. De acordo com o documento, "existe um número significativo de pessoas ocupando funções ou cargos públicos de forma absolutamente inconstitucional na UERN".O procurador pede, entre outras providências, que seja feito um levantamento dos cargos na UERN, sejam efetivos, em comissão, públicos ou de confiança e também um levantamento nominal dos servidores ativos, especificando a forma de ingressos deles na universidade. A petição requer ainda que se verifique a constitucionalidade e regularidade dos atos de admissão dos servidores e se há a prática de nepotismo nessas contratações.O fim desses contratos temporários, que vinham sendo prorrogados indefinidamente há 14 anos, só foi possível graças à atuação conjunta da Procuradoria Regional do Trabalho, do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Especial junto ao TCE. Os questionamentos resultaram na assinatura de dois Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), um com a Procuradoria do Trabalho e outro com o Ministério Público Estadual.De acordo com o promotor público Eduardo Medeiros Cavalcanti, essa é uma situação comum não apenas na UERN. "Natal, Mossoró, outros municípios e inclusive o Estado se utilizam de contratos temporários que de temporários não têm nada.Para ser justificado, esse contrato tem que ser de interesse público e de necessidade excepcional. Mas, em sua maioria, são renovados indefinidamente", explica. Ele afirma que, na universidade, não havia essa configuração. "Tinha contrato que vinha sendo renovado há dois anos, há cinco anos e até há 10 anos", diz.A Associação dos Docentes da UERN (ADUERN) e o Sindicato dos Técnicos Administrativos da instituição vêm acompanhando a situação e têm posições semelhantes sobre o fato."Desde que foi estadualizada, em 1987, que, para ser professor na UERN, é preciso passar por concurso público. É estranho que a UERN não tenha esse mesmo critérios para os técnicos administrativos. Os reitores foram empurrando essa situação com a barriga", afirma Geraldo Carneiro, presidente da ADUERN.Carneiro vê ainda "conotação política" nos contratos. "Por não serem concursados, eles terminam devendo favores a que os colocou na universidade", diz. "Inclusive, na última eleição para reitor, propusemos no Conselho Universitário que esses servidores não pudessem votar.Não é justo que alguém com um contrato de trabalho de 11 meses possa decidir os destinos da UERN. Essa posição acabou por nos desgastar com os funcionários", acrescenta. Os professores detêm 70% dos votos na instituição. Alunos e servidores, 15% cada.Já o sindicato dos técnicos administrativos afirma que vem acompanhando o cumprimento do TAC. "Nós, como categoria, entendemos que deve haver a legalidade na instituição, mas defendemos a permanência desses funcionários, porque são pais e mães de família que dependem desse emprego",afirma Rita de Cássia, presidente do sindicato. Os 413 contratos temporários correspondem a 43% do corpo de técnicos da UERN, que seria de 940, de acordo com Rita de Cássia.O reitor Milton Marques afirma que tudo está "caminhando bem" por parte da instituição. "São contratos que vem sendo firmados há 13 anos, 14 anos. E realmente é necessário que se regularize", admite. "Para tanto, é preciso realizar concurso público e precisa-se ter o quadro de lotação da UERN ampliado, pois o atual é curto. Para isso despachei com a governadora ontem (quinta-feira, 23) e ela garantiu a realização de concurso público para essas vagas", informa.Marques adianta que esse aumento no funcionalismo não implicará em custos. "estaremos apenas regularizando a situação. Esse pessoal que é celetista será substituído por funcionários efetivos", defende.O reitor explica ainda que, desde a assinatura do TAC, em 2007, que todos os contratos temporários assinados pela UERN são informados ao MP. "Comunicamos ao Ministério Público tanto a admissão quanto a demissão desse pessoal. E, após a assinatura do termo, devemos ter contratado três ou quatro pessoas, no máximo", afirma.O fim dos temporários pode criar ainda um problema social para os funcionários que serão dispensados. "Por isso, temos ministrado cursos sucessivos de capacitação e de aprimoramento para esse pessoal, para que eles possam se encaixar no mercado de trabalho ou mesmo fazer a o concurso público para a instituição. Mas aí vai depender da capacidade de cada um para ser aprovado", conclui.