Patu: Outros dois municípios do RN podem ter eleição suplementar São José de Campestre e Frutuoso Gomes poderão ter de eleger novos prefeitos, como ocorre hoje (1º) no município de Patu.

A mesma situação enfrentada hoje (1) pela população de Patu, onde os eleitores voltaram às urnas para eleger um novo prefeito, pode ser vivida em breve por mais dois municípios potiguares.



Tramitam na Justiça Eleitoral processos cujos resultados poderão ser a marcação de eleições suplementares para os municípios de São José de Campestre e Frutuoso Gomes, onde mais de metade dos votos da eleição de outubro correm o risco de serem anulados, como ocorreu em Patu.



Além desses, outros municípios poderão passar por um novo pleito. Para diagnosticar essa possibilidade, a Corregedoria do TRE enviou uma solicitação para que, até meados de março, todas as Zonas Eleitorais do Rio Grande do Norte informem a respeito de possíveis processos de pedido de cassação de registro ou de diplomas, que ainda estejam tramitando em primeira instância.



Já em outros municípios, como em Guamaré, não há chance de novas eleições, uma vez que o primeiro colocado não obteve mais de 50% dos votos e, por isso, caso seja cassado, o segundo colocado irá assumir a prefeitura.