Bahia vai poupar parte do time contra o Potiguar O “Esquadrão de Aço” busca seguir adiante na Copa do Brasil, mas anda mais preocupado com o clássico local contra o Vitória.

O Bahia vai poupar algumas peças no jogo desta noite contra o Potiguar de Mossoró pela Copa do Brasil – a equipe está de olho mesmo é no clássico local contra o Vitória, no domingo. Para tanto, o técnico Alexandre Gallo vai usar um ou outro reserva, e “entortar” a posição de alguns jogadores em campo;em uma prova que o homem está querendo poupar é que não houve coletivo de apronto propriamente dito.



Em princípio, o lateral esquerdo Rubens Cardoso e o meio campista Leo Medeiros ficam “de molho” mais uns dias no Departamento Médico – e de lá só devem sair no domingo. Na vaga de Rubens Cardoso entra Ávine; substituindo Leo Medeiros, entra Helton Luiz. Além disso, sem o volante Leandro – expulso na “ida” em Mossoró – o zagueiro Rogério vai ser um tanto improvisado na posição; assim, para completar a zaga, Alexandre Gallo promove a entrada de Evaldo, que teve sua documentação regularizada e fará dupla com Nen.



Com isto, a escalação mais provável é esta - Fernando; Patrício, Evaldo, Nen, Ávine; Rogério, Elton, Helton Luiz, Ananias. Beto e Reinaldo Alagoano.



Só para lembrar: na “ida”, em Mossoró, deu empate (2 a 2) – e agora basta ao Bahia um 0 a 0, um 1 a 1 ou uma vitória simples. De toda forma, quem seguir adiante vai encarar o Coritiba na segunda fase.



Bahia x Potiguar terá lugar no estádio metropolitano de Pituaçu, às 20h30.