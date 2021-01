Mossoró se mobiliza para fazer relatório sobre aeroporto Classe empresarial, política e sociedade civil estão unidas em um grupo para apresentar relatório sobre condições do aeroporto.

Tema de intermináveis discussões, o aeroporto de Mossoró está sendo avaliado em todos os âmbitos: equipamentos, pessoal, viabilidade e utilização. O grupo é formado por integrantes da Prefeitura de Mossoró, Governo do Estado, parlamentares e empresários.



Após audiência em Brasília essa semana com o Ministério , ficou definido que a responsabilidade continuará sendo do Governo do Estado “que fará investimentos na manutenção e instalação de novos equipamentos como um farol rotativo de aeródromo, necessário para operações de voo noturno”.



Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Nilson Brasil, o aeroporto tem condições de operar voos nos próximos meses, faltando apenas "alguns detalhes" para as operações. "A Prefeita de Natal constituiu, através de um decreto, um grupo de trabalho para cuidar especificamente do aeroporto e entregar um relatório completo para o Governo do Estado", declara.



Nilson afirma que o grupo vai apresentar todos os pontos do aeroporto. “Vamos apresentar os itens de segurança, equipamentos, pessoal, muro de proteção e quais empresas podem ser subsidiadas pelos governos para bancar assentos para garantir viabilidade do aeroporto”, explica.



Na próxima semana a discussão deve pautar a Câmara Municipal de Mossoró. A Infraero se comprometeu a oferecer um diagnóstico das condições de viabilidade econômica do aeródromo, para que em 30 dias a Comissão encaminhe uma resposta ao Governo do Estado.



Memória

No final do ano passado, a discussão foi encaminhada para o Governo do Estado que se prontificou a estudar uma solução para viabilizar o funcionamento do aeroporto. As empresas do segmento de fruticultura, Petrobras garantiram que iriam usar os assentos dos voos.