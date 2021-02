Vereador solicita participação do MP nas ações da Câmara Municipal

Elpídio Júnior Raniere Barbosa afirmou que a Câmara está orfã da participação do Ministério Público.

“Devido a credibilidade do Ministério Público, acredito que a Instutição poderia exercer mais a função de mediadora entre o Legislativo e Executivo. A Câmara está órfã do apoio e da contribuição do Ministério Público”, ressaltou o vereador.Raniere solicitou aos vereadores que assinassem o requerimento solicitando o encontro. Ele alegou ainda que procuradores e promotores não tem atendido aos convites formulados pela Câmara. “Reforço a participação do Ministério Público nas ações desta Casa”, concluiu.