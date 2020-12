Petrobras Distribuidora investirá R$ 4,3 bilhões em quatro anos Montante é quase 50% a mais que aplicado no quadriênio anterior.

A BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, pretende investir cerca de R$ 4,3 bilhões no período de 2009 a 2013 na ampliação do seu portfólio de serviços.



De acordo com o plano de negócio da empresa, os investimentos previstos para a subsidiária neste ano somam R$ 621 milhões - volume 46,46% acima dos R$ 424 milhões aplicados em 2008.



Com isso, a BR espera consolidar sua liderança em vários segmentos de atuação como a rede de postos, grandes consumidores e produtos de aviação. O novo plano de negócios inclui ainda a construção, ampliação e melhoria da infra-estrutura de logística.



O presidente da BR, José Eduardo Dutra, informou que a prioridade neste ano é a viabilização da incorporação da Alvo Distribuidora, que representa os ativos da Ipiranga dentro da BR. Segundo ele, trata-se de um trabalho a ser feito ao longo do ano. “Queremos incorporar todos os ativos com os volumes [quantidade de derivados comercializados] que os acompanham. Não queremos perder nenhuma parte deste mercado.”



Dutra destacou os investimentos previstos para a fábrica de lubrificantes de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, os investimentos na modernização dos portos e em logística e bases de distribuição. “Em relação ao Sistema Petrobras, esses investimentos podem parecer pequenos, mas em comparação com outras empresas são significativos: cerca de R$ 600 milhões por ano”.



De acordo com informações divulgadas pela BR, a área que receberá o maior volume de investimento nos próximos cinco anos será a de mercado automotivo, que absorverá R$ 1,4 bilhão.



Para o segmento de mercado consumidor, gás e energia, a previsão é de R$ 953 milhões e, para as áreas corporativa e de logística, de R$ 918 milhões. Os investimentos na Liquigás, a distribuidora de gás de cozinha (GLP) da subsidiária, terão aportes de R$ 1,021 bilhão no período.