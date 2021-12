Palmeiras vence Sport de 1 a 0 no Palestra Itália; falta o jogo da Ilha

Site do Palmeiras Jogadores do Verdão comemoram o gol da vitória sobre o Sport

O principal foi não ter levado gols em casa, o que pode determinar a classificação. Na Ilha do Retiro, o Palmeiras joga por um empate ou por uma derrota por um gol de diferença, desde que não seja 1 a 0. Este resultado leva a decisão para os pênaltis.Com uma mudança tática feita por Luxemburgo, que escalou Marquinhos, Keirrison e Willians no ataque, o Palmeiras começou a todo vapor.Logo aos 5 minutos do primeiro tempo, Diego Souza lançou na área, Keirrison completou de pé direito, acertando o travessão do Sport. Em seguida, Durval afastou.Instantes após o travessão do centroavante palmeirense, Cleiton Xavier finalizou rasteiro da entrada da área e Magrão segurou firme.Aos 23 minutos, outro lance rápido do ataque alviverde. Keirrison recebeu de costas, ganhou do zagueiro no giro e bateu de curva. A bola passou muito perto da trave esquerda.O Sport segurou a pressão dos donos da casa e igualou a partida na metade da etapa inicial. Aos 26 minutos, Wilson arrancou do meio, avançou e bateu de fora da área. Marcos fez boa defesa, espalmando para escanteio.Um lance polêmico aconteceu a dez minutos do intervalo. Após cruzamento de Wendel pela direita, Keirrison foi agarrado na área por Durval. O árbitro não marcou a penalidade máxima.Segundo tempo e, como no início de jogo, Palmeiras no ataque. Keirrison passou com açúcar para Marquinhos na direita da área. O atacante bateu cruzado e César Lucena tirou em cima da linha.Aos 15 minutos, Cleiton Xavier cobrou falta perigosa, a bola quicou na área e quase entrou no canto esquerdo de Magrão. Dois minutos mais tarde, Keirrison roubou bola e cruzou rasteiro. Diego Souza, em boas condições, dominou e tocou por cima do gol.Vanderlei Luxemburgo decidiu sacar Willians e Marquinhos para as entradas do estreante Mozart e do atacante Ortigoza.E o paraguaio botou fogo no jogo, forçando a expulsão de Hamílton, que segurou o atleta palmeirense e levou o segundo amarelo.Ele queria muito mais e conseguiu. Aos 29 minutos, Cleiton Xavier cobrou falta venenosa na área do Sport, Ortigoza fez um leve desvio de cabeça, mandando a bola no canto direito do goleiro Magrão.No último minuto de partida, a trave impediu o Alviverde de ampliar. Mozart fez o cruzamento, Diego Souza olhou e cabeceou no cantinho. A bola caprichosamente tocou no poste esquerdo.Ficha técnicaPALMEIRAS 1 X 0 SPORTPalmeirasMarcos; Wendel, Maurício Ramos, Danilo e Pablo Armero (Jefferson); Pierre, Cleiton Xavier, Marquinhos (Ortigoza) e Diego Souza; Willians (Mozart) e KeirrisonTécnico: Vanderlei LuxemburgoSportMagrão; Igor, César e Durval; Moacir, Hamilton, Daniel Paulista (Luciano Henrique), Paulo Baier e Dutra; Wilson (Andrade) e Vandinho (Ciro)Técnico: Nelsinho BaptistaData: 05 maioLocal: Estádio Palestra ItáliaÁrbitro: Sergio Pezzota (Argentina)Auxiliares: Francisco Rocchio (Argentina) e Horacio Herreroi (Argentina)Público: 23.991 torcedoresCartões amarelos: Pierre, Danilo (PAL); Wilson, Paulo Baier, Hamilton 2, César (SPO)Cartão vermelho: Hamilton (SPO)Gols: Ortigoza, aos 29 minutos do segundo tempo