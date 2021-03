Assembleia publica lei que cria 112 vagas de assistentes no MP

Arquivo Nominuto Assembleia sanciona lei que cria cargos no MP.

Essa lei era um dos vetos da governadora Wilma de Faria que foram derrubados pelos deputados.Pela lei, “ficam criados no Ministério Público 110 cargos de assistente ministerial, de provimento em comissão, para os quais se exige diploma de graduação superior”.As atribuições do cargo de assistente ministerial da Procuradoria-Geral de Justiça são as seguintes:I – realizar atividades de nível superior, fornecendo o suporte técnico ao exercício das funções dos órgãos do Ministério Público;II – elaborar minutas de pareceres e laudos técnicos em processos administrativos e judiciais;III – manter arquivos, registros e controle dos atos que sejam exarados pelo órgão do Ministério Público perante o qual oficiar e expedir certidões e documentos relacionados às atribuições do cargo;IV – confeccionar os relatórios que lhes sejam determinados por sua chefia imediata.A remuneração mensal do cargo de assistente ministerial compõe-se de vencimento estipulado em R$ 900 e representação fixada em R$ 1.350, o que dá um salário mensal de R$ 2.250.A Assembleia também publicou a lei complementar número 383. Por essa lei, ficam criados dois cargos de assessor ministerial I, também de provimento em comissão. Para essas vagas se exige diploma de curso superior de Direito.