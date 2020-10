Secretários de Cultura discutem ações

Representantes estaduais da cultura de toda a região estão reunidos hoje (12) em Natal no Fórum dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura do Nordeste, no Hotel Praia Mar, em Ponta Negra.

O presidente da Fundação José Augusto, Crispiniano Neto, falou da discussão realizada pela manhã como sendo "uma construção e não meramente propostas".

A pauta girou principalmente em torno do projeto ementa da Constituição que prevê a vinculação da Cultura ao orçamento do país. De acordo com a proposta, 2% do orçamento da união, 1,5% do estado e 1,5% do município terão que ser destinados à pasta.

"Apesar do momento ser de crise, vamos continuar lutando porque quando a situação é crítica, a primeira verba cortada é a da Cultura", disse o representante potiguar. "Deve haver apenas uns cinco estados em que não foi cortado esse investimento, o Rio Grande do Norte é um deles", elogia a gestão.

A política do Ministério da Cultura para os Estados e o projeto Rede de Música também serão temas do encontro ainda hoje.

Na sexta-feira, a partir das 9h, os secretários seguem discutindo ações para fomentar a cultura nos estados da nossa região e desenvolver ações de curto e médio prazo que possam estimular a economia da cultura.