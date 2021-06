Combate ao câncer no RN precisa de novo hospital

Fotos: Elpído Junior Mais de 40 mil antedimentos são feitos e número crescente exige novo hospital em Natal.

Fila eterna

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) divulgou a estimativa do ano de 2008, válida também para 2009, onde cerca de 500 mil pessoas deverão receber um diagnóstico positivo de câncer. No Rio Grande do Norte, serão 5 mil novos casos.O câncer de mama e de colo do útero são os que mais atingem as mulheres. Nos homens, os casos mais comuns são os de pulmão e próstata. Mensalmente, a Liga Norte-rio-grandense realiza 41 mil atendimentos, entre consultas e cirurgias e registra 430 novos casos da doença.A falta de uma educação preventiva é apontada como motivo principal para a ausência de um diagnóstico precoce. O câncer de boca, por exemplo, geralmente só é identificado com cerca de um ano de existência. "A pessoa fica protelando a ida ao médico, achando que é só uma afta", enfatiza Ricardo Curioso, superintendente adjunto da Liga.A junção do crescimento no número de casos de câncer com o fato da Liga ser o único hospital a tratar da doença no Estado gera a necessidade de um novo hospital. Nos próximos 10 anos deverá ser construída uma nova Liga. O projeto já está em andamento e a unidade aguarda as doações para concretizar essa obra.Ricardo Curioso afirma que não foi somente o número de casos que cresceu. A facilidade para se ter um diagnóstico também ajudou nesse aumento de pessoas com câncer. Como exemplo, o médico citou a existência de um raio-x, tecnologia que não existia há pelo menos 30 anos e que ajuda no diagnóstico preciso.Além do avanço nos equipamentos que detectam a doença, o aumento da expectativa de vida no país está gerando uma população mais idosa e conseqüentemente mais casos de tumores malignos. "O câncer está relacionado à longevidade, por isso é mais freqüente em pessoas mais velhas", explicou Ricardo Curioso.Maria do Socorro de Medeiros, 63anos, faz parte da faixa etária mais atingida pela doença. Há pouco mais de um mês, ela soube do tumor no colo do útero depois de um sangramento fora do comum. Todos os dias, Socorro se submete à radioterapia. Porém, diz que isso não é ruim para ela. Pior são as extensas seções de quimioterapia. "Essa é terceira que estou fazendo, a médica recomendou seis depois que fiz a cirurgia", lembra insatisfeita com os enjôos sentidos freqüentemente depois do procedimento.Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, durante esta semana, mostra que 31% das mulheres brasileiras nunca fizeram exames para detectar câncer de mama. O levantamento aponta ainda que 14% das entrevistadas não sabem o que fazer para se prevenir. Foram ouvidas mais de 1,8 mil mulheres com idade entre 35 e 65 anos.Mais de 900 pacientes aguardam na fila por uma cirurgia oncológica. Na Liga não falta estrutura e sim recursos financeiros. Segundo Curioso, as terapias são de alto custo, existe uma demanda grande, mas o teto financeiro colocado pelo Estado é de R$ 480 mil por mês. "Se tivesse mais dinheiro, mais procedimentos seriam feitos", diz o médico. Atualmente, 4% do orçamento hospitalar vem de doadores que mandam na conta de luz um valor para instituição. A Liga recebe também doações de roupas, alimento e objetos.