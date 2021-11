Diretoria do Campinense rescindiu com quase um time Apesar da má campanha no Estadual, Ferdinando Teixeira permaneceu e dispensou um time inteiro.

Faltando seis dias para estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Campinense segue "enxugando" o elenco que vai participar dessas disputas.



Nada menos que dez jogadores acertaram as suas rescisões de contrato com a Raposa. Alguns deles foram dispensados a pedido do técnico Ferdinando Teixeira, enquanto que outros saíram por conta própria.



Do elenco que disputou o último Campeonato Paraibano, já deixaram o Rubro-negro o goleiro Pantera, os laterais Gustavo, Fábio Santana e Edson Piauí; como também o zagueiro Jádson.



No setor de meio campo os exemplos são os volantes Glauber Gomes e Márcio Souza, além dos armadores Ciro, Juninho e Washington.



No ataque, a única baixa até agora é a do jogador Raiff, que está sendo negociado com um time do futebol turco. Ainda existe a possibilidade do defensor Ricardo Oliveira também ser mais um a engrossar a lista dos dispensados.



Como está com um problema no joelho, a lei não permite que o profissional tenha o seu contrato rescindido.



Dos citados, apenas Fábio Santana e Glauber Gomes pediram para sair. Os demais não faziam parte dos planos de Ferdinando Teixeira.



O último jogador a chegar para o Campinense, o meia China, já se integrou ao elenco, e participou dos treinos neste sábado pela manhã.