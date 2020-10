Justiça americana desbloqueia bens de Daniel Dantas Decisão do juiz contraria as convenções internacionais assinadas pelos Estados Unidos, defende MPF de São Paulo.

A Justiça americana desbloqueou ontem (10) as contas do banqueiro Daniel Dantas, acusado de uma série de crimes financeiros como lavagem de dinheiro, e outros investidores do Banco Opportunity.



Segundo nota divulgada pelo Ministério Público Federal em São Paulo, a decisão do juiz da Corte Distrital de Columbia (EUA), John D. Bates, é meramente formal e não avalia o mérito das investigações de lavagem de dinheiro e outros crimes a que o dono do Opportunity e demais acusados respondem no Brasil.



Ao total, US$ 500 milhões foram bloqueados nos Estados Unidos. Na nota, o procurador da República Rodrigo de Grandis avalia que a decisão do juiz contraria as convenções internacionais assinadas pelos Estados Unidos em matéria de lavagem de dinheiro.



O procurador também afirma, no comunicado, que as autoridades do Brasil e dos Estados Unidos farão esforços para manter os bloqueios de bens relativos ao Opportunity nos EUA e em outros países.