Ceneves sai na frente no Estadual de Nado Sincronizado

E como foi a competição? Monique Calistrato (ED-HC) foi campeã no solo, nas categorias Infantil A e Infantil B; no solo Juvenil A, o título ficou com Bianca Medeiros (Contemporâneo); no solo Junior, a vencedora foi Gabriela Cortez (Ceneves); no solo Senior, Ingrid Silvestre (Contemporâneo), que deixou marcas nos JERNs; por fim, no dueto Junior, Clarissa Leão e Gabriela Cortez (Ceneves) foram as campeãs.O Estadual de Nado Sincronizado teve realização da Federação Aquática Norte-Rio-Grandense (FAN).Agora, a FAN se prepara para a abertura do Campeonato Estadual de Natação - a primeira fase da competição terá lugar no SesiClube, de quinta (23) a sábado (25), e de quebra seeá a primeira vez que o Estadual terá quatro etapas, com o Contemporâneo, o anfitrião SesiClube, o Marista Natal, o CEI, o Neves, o ED-HC, o Salesiano, o NEC e a Facex lutando pelo Troféu Renato Brito. De quebra, esta fase servirá como seletiva para o Interfederativo Norte-Nordeste de Natação – Troféu Dr. Milton Medeiros, que será em maio em Aracaju (SE).