José Vanildo recebe homenagem da ACERN

Vlademir Alexandre José Vanildo tem o reconhecimento pela boa administração

Vanildo foi agraciado com o título “Amigo da ACERN”. “É muito importante a integração entre a Federação, clubes e a Associação. Sem a crônica esportiva fica difícil se fazer futebol. A FNF se sentiu honrada com a homenagem” disse o presidente da FNF.Os presidentes do América José Rocha e do ABC Judas Tadeu também foram agraciados pela entidade. A iniciativa da homenagem foi do jornalista Liszt Coutinho Madruga.A solenidade aconteceu no Flat Mirador, em Ponta Negra. Na ocasião o presidente da ACERN Paulo Nogueira que foi reeleito recentemente, tomou posse para mais um mandato.Todos os presentes concordam que o atual presidente da FNF, José Vanildo da Silva vem fazendo uma administração diferenciada, apagando marcas negativas que muitas dificuldades criaram, e ainda criam, para a atual gestão.O presidente, falando sobre a homenagem e sobre sua gestão, deixou claro que vai continuar trabalhando para manter a democracia, o entendimento comum, e o que considera primordial: o tratamento igualitário a todos os filiados.José Vanildo disse que permanecem em tramitação, estudos, avaliação para a realizaça de um sonho particular: a revitalização e completa recuperação do estádio Juvenal Lamartine.