Chuvas aumentam nível de lagoa em Potilândia

Fotos: Marília Rocha

Na manhã dessa terça-feira (17), a reportagem dofoi constatar os problemas da lagoa e conversar com os moradores. Eles contam que a lagoa tem extensão aproximada de um quarteirão e mais de dois metros de profundidade e está recebendo entulhos e lixos nos últimos dias.Segundo José Lucas da Silva, morador há 20 anos do bairro, conta que a lagoa começou a ser cavada em janeiro desse ano. “Chegaram uns tratores, começaram a cavar dizendo que era para melhorar o escoamento de água e até agora não conversaram com os moradores, nem explicaram como isso vai acontecer”, afirma.Durante a realização da matéria, dois caminhões estavam estacionados próximos ao local, com caçambas de lixo.Confira as fotos de diferentes ângulos da lagoa em Potilândia